Авиакатастрофа в Индии: пострадавших японцев нет — премьер-министр Исиба выразил соболезнования
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Токио, 13 июня (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру 13 июня направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с катастрофой пассажирского самолёта в этой южноазиатской стране.
«Я глубоко скорблю, узнав о гибели многих людей» в результате катастрофы, — говорится в послании Исибы. «От имени правительства и народа Японии выражаю искренние соболезнования погибшим и их осиротевшим семьям».
Пассажирский Boeing 787 авиакомпании Air India разбился 12 июня в западноиндийском городе Ахмадабад. Погибли почти все находившиеся на борту.
Главный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса сообщил на пресс-конференции в пятницу, что пока не поступало данных о пострадавших среди японских граждан.
После происшествия министерство транспорта Японии дало указание отечественным авиакомпаниям обязательно провести осмотр фюзеляжей и двигателей самолётов Boeing 787.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]