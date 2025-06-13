Авиакатастрофа в Индии: пострадавших японцев нет — премьер-министр Исиба выразил соболезнования

Новости

Токио, 13 июня (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру 13 июня направил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с катастрофой пассажирского самолёта в этой южноазиатской стране.

«Я глубоко скорблю, узнав о гибели многих людей» в результате катастрофы, — говорится в послании Исибы. «От имени правительства и народа Японии выражаю искренние соболезнования погибшим и их осиротевшим семьям».

Пассажирский Boeing 787 авиакомпании Air India разбился 12 июня в западноиндийском городе Ахмадабад. Погибли почти все находившиеся на борту.

Главный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса сообщил на пресс-конференции в пятницу, что пока не поступало данных о пострадавших среди японских граждан.

После происшествия министерство транспорта Японии дало указание отечественным авиакомпаниям обязательно провести осмотр фюзеляжей и двигателей самолётов Boeing 787.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]