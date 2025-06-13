Япония осуждает израильские удары по Ирану

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Токио, 13 июня (Jiji Press) — Японское правительство 13 июня осудило нанесённые Израилем удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Токио обеспокоено тем, что дальнейшая дестабилизация на Ближнем Востоке серьёзно скажется на поставках нефти, поскольку Япония импортирует из этого региона свыше 90% сырой нефти.

Ожидается, что действия Израиля станут одной из главных тем саммита «Большой семёрки», который начнётся в Канаде в воскресенье.

«Крайне прискорбно, что были применены военные средства в то время, когда продолжаются дипломатические усилия по мирному урегулированию иранской ядерной проблемы», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Ивая Такэси. «Мы решительно осуждаем эти действия, ведущие к эскалации ситуации».

«Мир и стабильность на Ближнем Востоке имеют для Японии исключительное значение», — подчеркнул министр. «Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны проявить максимальную сдержанность и способствовать стабилизации обстановки».







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