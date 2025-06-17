Всем гражданам по 20 000 йен — детям и малоимущим по 40 000 йен: предвыборная программа ЛДП, заявление премьер-министра Исиба

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Токио, 13 июня (Jiji Press) — Премьер-министр Исиба Сигэру (председатель Либерально-демократической партии) 13 июня объявил о включении в предвыборную программу к летним выборам в палату советников выплат по 20 000 йен всем жителям страны. Всем детям и взрослым из семей, освобождённых от местного налога, предусмотрена доплата ещё 20 000 йен — всего они получат по 40 000 йен. В условиях, когда все оппозиционные партии дружно требуют снижения налога с продаж накануне выборов в палату советников и объявленных в тот же день выборов в токийское префектуральное собрание, правящая партия хочет продемонстрировать собственные меры борьбы с инфляцией — главной темой избирательной кампании.

В резиденции правительства премьер пояснил журналистам: «Мы ориентировались на размер налоговой нагрузки при покупке продуктов питания. Особое внимание уделили семьям с детьми и малоимущим, которые больше других страдают от роста цен». О том, где взять средства на программу стоимостью «свыше 3 триллионов йен», он сказал: «Будем следить за поступлением налогов и не станем прибегать к дефицитным облигациям».

Для выплат планируется задействовать банковские счета, привязанные к картам «Мой номер» (Майнамбер), чтобы облегчить работу местным властям. Конкретные сроки не назывались, но премьер подчеркнул: «Будем действовать быстро». Он также намерен включить эти выплаты в совместную программу с партией Комэйто.







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