По тарифным мерам соглашение не достигнуто — встреча лидеров Японии и США, переговоры на министерском уровне продолжаются
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Кананаскис, Канада, 16 июня (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру провел 16 июня днем (17 июня утром по токийскому времени) примерно получасовую встречу с президентом США Дональдом Трампом в городе Кананаскис на западе Канады. Лидеры обсудили ход переговоров на министерском уровне по тарифным мерам американской администрации и договорились продолжить консультации. После встречи премьер-министр заявил журналистам: «Соглашения по пакету в целом достичь пока не удалось».
Лидеры Японии и США подтвердили необходимость дальнейшего укрепления японо-американского союза для продвижения концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и содействия миру и процветанию в мире.
По поводу тарифных переговоров премьер-министр пояснил: «Мы провели откровенные обсуждения и договорились поручить ответственным министрам продолжить консультации». Отметив, что «по-прежнему остаются вопросы, по которым наши позиции не совпадают», он особо подчеркнул: «Автомобильная отрасль действительно представляет огромный национальный интерес для нашей страны». Это указывает на существующие разногласия с американской стороной по требованию Японии об отмене автомобильных тарифов.
На вопрос журналистов о сроках достижения японо-американского соглашения премьер-министр ответил: «Мы будем активно работать над координацией позиций, чтобы достичь взаимовыгодного для Японии и США соглашения при защите национальных интересов», уклонившись от конкретных заявлений. По его словам, вопрос о японской доле в расходах на содержание американских войск в Японии не затрагивался.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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