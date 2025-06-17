США призвали отозвать высокие тарифы — лидеры: «Это только усилит Китай» — Трамп досрочно покидает саммит G7

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Кананаскис, Канада, 16 июня (Jiji Press) — В западноканадском Кананаскисе 16 июня утром (17 июня по японскому времени) открылся двухдневный саммит стран «Большой семерки» (G7). Участники потребовали от администрации Трампа скорейшего прекращения политики высоких тарифов. Обозначились глубокие разногласия между США и остальными странами по тарифному вопросу.

Президент Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся домой 16 июня, сославшись на необходимость урегулирования ближневосточной ситуации. В заседаниях 17 июня с участием президента Украины Зеленского он участвовать не будет.

Как сообщает AFP, ряд лидеров потребовали от Трампа завершить «тарифную войну» в кратчайшие сроки. Прозвучало мнение: «Этот конфликт в итоге ослабит экономику G7 и лишь усилит Китай».

По данным МИД Японии, при обсуждении мировой экономики состоялся обмен мнениями о сохранении и укреплении многосторонней системы свободной торговли — с учетом американской тарифной политики. Лидеры G7 в ходе откровенного диалога пришли к общему пониманию необходимости играть ведущую роль в решении различных проблем. Премьер-министр Исиба Сигэру подчеркнул: «G7 должна сплотиться и возглавить международное сообщество в построении основанного на правилах свободного и справедливого экономического порядка».

Лидеры G7 обсудили также ближневосточную ситуацию. Они провели переговоры о мерах предотвращения полномасштабного военного столкновения между Израилем и Ираном и опубликовали совместное заявление с призывом к обеим сторонам снизить напряженность.

Обсуждались также обстановка в Индо-Тихоокеанском регионе, включая усиление гегемонистских тенденций Китая, экономическая безопасность и искусственный интеллект (ИИ). Премьер-министр отметил необходимость взаимодействия стран G7 и государств-партнеров для укрепления цепочек поставок стратегически важных минералов.

Обсуждались также меры борьбы с лесными пожарами, которые председательствующая Канада считает приоритетной темой.



















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