США призвали отозвать высокие тарифы — лидеры: «Это только усилит Китай» — Трамп досрочно покидает саммит G7

Политика Экономика

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Кананаскис, Канада, 16 июня (Jiji Press) — В западноканадском Кананаскисе 16 июня утром (17 июня по японскому времени) открылся двухдневный саммит стран «Большой семерки» (G7). Участники потребовали от администрации Трампа скорейшего прекращения политики высоких тарифов. Обозначились глубокие разногласия между США и остальными странами по тарифному вопросу.

Президент Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся домой 16 июня, сославшись на необходимость урегулирования ближневосточной ситуации. В заседаниях 17 июня с участием президента Украины Зеленского он участвовать не будет.

Как сообщает AFP, ряд лидеров потребовали от Трампа завершить «тарифную войну» в кратчайшие сроки. Прозвучало мнение: «Этот конфликт в итоге ослабит экономику G7 и лишь усилит Китай».

По данным МИД Японии, при обсуждении мировой экономики состоялся обмен мнениями о сохранении и укреплении многосторонней системы свободной торговли — с учетом американской тарифной политики. Лидеры G7 в ходе откровенного диалога пришли к общему пониманию необходимости играть ведущую роль в решении различных проблем. Премьер-министр Исиба Сигэру подчеркнул: «G7 должна сплотиться и возглавить международное сообщество в построении основанного на правилах свободного и справедливого экономического порядка».

Лидеры G7 обсудили также ближневосточную ситуацию. Они провели переговоры о мерах предотвращения полномасштабного военного столкновения между Израилем и Ираном и опубликовали совместное заявление с призывом к обеим сторонам снизить напряженность.

Обсуждались также обстановка в Индо-Тихоокеанском регионе, включая усиление гегемонистских тенденций Китая, экономическая безопасность и искусственный интеллект (ИИ). Премьер-министр отметил необходимость взаимодействия стран G7 и государств-партнеров для укрепления цепочек поставок стратегически важных минералов.

Обсуждались также меры борьбы с лесными пожарами, которые председательствующая Канада считает приоритетной темой.

先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）の初日の討議に臨む各国首脳ら。石破茂首相から時計回りに、メローニ伊首相、マクロン仏大統領、カナダのカーニー首相、トランプ米大統領、スターマー英首相、メルツ独首相ら＝１６日、カナダ・カナナスキス（代表撮影・時事）

Ｇ７サミット会場で、カナダのカーニー首相夫妻の出迎えを受けた石破茂首相（中央右）と佳子夫人（同左）＝１６日、カナダ・カナナスキス（代表撮影・時事）

記念撮影に臨む石破茂首相（左から２人目）ら先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）参加者＝１６日、カナダ・カナナスキス（代表撮影・時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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