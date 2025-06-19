Япония также должна придерживаться принципа «страна прежде всего» — вице-председатель Кэйданрэн Савада о продолжении тарифной политики Трампа

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Нью-Йорк, 17 июня (Jiji Press) — Вице-председатель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) и председатель Японо-американского экономического совета Савада Дзюн (председатель NTT) в интервью Jiji Press заявил, что в условиях продолжения высокой тарифной политики администрации Трампа Японии необходимо совмещать свободную торговлю с принципом «страна прежде всего». В отношениях с США он предложил более самостоятельную форму сотрудничества, используя в качестве переговорного козыря передовые технологии, где Япония имеет преимущества, включая полупроводники.

Интервью прошло 13 июня в Нью-Йорке. Савада отметил, что протекционистская торговая политика США определенно продолжится, если республиканцы сохранят власть после нынешней администрации. Более того, даже в случае прихода к власти демократов на президентских выборах 2028 года «политика останется неизменной при сохранении высокой народной поддержки».

Поскольку вслед за США меняют торговую политику Европейский союз и Китай, мировой экономический порядок «трансформируется к формату сосуществования свободной торговли и тарифов». Он подчеркнул, что в Кэйданрэн крепнет убеждение в необходимости «действовать, не рассчитывая на возврат к прежнему».

Япония может использовать в переговорах с США в качестве рычага передовые технологии — полупроводники, высокоскоростную связь, а также промышленный искусственный интеллект. Приобретение американского сталелитейного гиганта US Steel японской Nippon Steel он назвал «превосходным союзом технологически сильной Nippon Steel и обладающей американскими цепочками поставок и сбытовыми каналами US Steel». По его словам, это станет образцом самостоятельного японо-американского партнёрства.







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