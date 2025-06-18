Банк Японии замедлит сокращение покупок гособлигаций с апреля — Уэда: «Предотвращение нестабильности процентных ставок»

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Токио, 17 июня (Jiji Press) — Банк Японии на заседании по денежно-кредитной политике принял решение уменьшить масштабы сокращения покупок государственных облигаций, начатого прошлым летом, с нынешних 400 миллиардов йен каждый квартал до 200 миллиардов йен с апреля следующего года.

Глава банка Уэда Кадзуо на пресс-конференции после заседания объяснил: «Сокращаем таким образом, чтобы улучшить рыночные функции с учётом стабильности рынка государственных облигаций», подчеркнув: «Предотвращаем возможную нестабильность процентных ставок и рынка в будущем».

Целевой ориентир по краткосрочной процентной ставке, которая является ключевой ставкой, сохранён на уровне «около 0,5%» третий раз подряд.

Касательно политики высоких тарифов американской администрации Трампа Уэда отметил: «Даже если политика стабилизируется на каком-то уровне, неопределённость относительно того, какое влияние она окажет на экономику, крайне высока», продемонстрировав намерение продолжать осторожно оценивать ситуацию.

С другой стороны, он также заявил, что если экономика и цены будут развиваться в соответствии с прогнозами Банка Японии, то «продолжим повышать ключевую ставку и корректировать степень смягчения», подтвердив курс на повышение процентных ставок.

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