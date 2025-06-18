Совместное заявление в поддержку Израиля — G7 не признаёт права Ирана на ядерное оружие, президент США Трамп досрочно покидает саммит

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Кананаскис, Канада, 17 июня (Jiji Press) — 16 июня (17 июня рано утром по японскому времени) в Кананаскисе, западная Канада, открылся саммит «Большой семёрки». Лидеры G7 опубликовали совместное заявление по напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, поддержав право Израиля на самооборону и безопасность и чётко обозначив недопустимость обладания Ираном ядерным оружием.

В совместном заявлении подчёркивается: «Мы вновь подтверждаем наши обязательства по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке». Что касается международных энергетических рынков, то заявлено: «Готовы сотрудничать для защиты стабильности рынков».

Произраильское содержание заявления, по-видимому, отражает стремление сохранить единство G7 путём учёта позиции поддерживающего Израиль президента США Трампа. Возможно, на это также повлияли продолжающиеся переговоры стран-участниц, включая Японию, по поводу высокотарифных мер американской администрации.

На саммите также обсуждалась мировая экономика в контексте американских тарифных мер. Лидеры G7 сошлись во мнении о необходимости сплочённого лидирующего подхода к решению глобальных экономических проблем. По данным AFP, несколько лидеров призвали Трампа к скорейшему завершению «тарифной войны», указав: «В итоге этот конфликт лишь ослабляет экономику G7 и усиливает Китай».

Касательно ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, включая усиливающий гегемонистские тенденции Китай, премьер-министр Исиба Сигэру призвал: «Важно, чтобы G7 ещё активнее участвовала в решении этих вопросов». Лидеры стран подтвердили намерение тесно сотрудничать в решении проблем, связанных с Китаем, и противодействии продолжающей разработку ядерного и ракетного оружия Северной Корее. Также был проведён обмен мнениями по диверсификации цепочек поставок важнейших минералов.

По украинской проблеме в связи с российской агрессией участники разделили обеспокоенность тем, что Китай поддерживает способность России продолжать войну. В обсуждении 17 июня (18 июня рано утром по японскому времени) также принял участие президент Украины Зеленский. С участием лидеров приглашённых стран, включая Южную Корею, были рассмотрены вопросы энергетической безопасности, после чего саммит завершился.

Юбилейный 50-летний саммит стал испытанием единства G7 в связи с возвращением Трампа. Во избежание конфронтации рассматривается отказ от подготовки итоговой декларации лидеров. Трамп покинул Канаду после первого дня обсуждений, сославшись на необходимость реагирования на ближневосточную ситуацию.

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