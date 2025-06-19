Компания Honda добилась успеха в эксперименте по взлету и посадке ракеты — достижение высоты около 300 метров

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Токио, 18 июня (Jiji Press) — Японская автомобильная корпорация Honda Motor Co. сообщила об успешном проведении испытаний взлета и посадки экспериментального аппарата многоразового использования, созданного дочерним предприятием. Ракета длиной 6,3 метра поднялась на высоту около 271 метра, став первой среди японских частных компаний, которой удалось провести успешные испытания взлета и посадки малой ракеты на высоте, близкой к 300 метрам.

Испытания прошли на специальном полигоне в городе Тайки префектуры Хоккайдо. Помимо подъема малой ракеты на высоту около 271 метра, отрабатывалась способность аппарата совершить посадку в условиях воздействия аэродинамического сопротивления при спуске.

Honda ставит цель к 2029 году создать ракету, способную совершать «суборбитальные» полеты — то есть достигать космического пространства с последующим возвращением на Землю.

Потребность в искусственных спутниках возрастает в связи с мониторингом земной среды, включая аномальные погодные явления, и развитием автомобильных систем связи, однако ощущается дефицит ракет-носителей для их выведения на орбиту. Honda начала разработку малых ракет в конце 2019 года.

Президент Honda Мибэ Тосихиро отметил: «Нам удалось сделать шаг вперед в исследованиях ракет многоразового использования».













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