G7 отказались от итогового коммюнике — совместные заявления по семи областям, включая Ближний Восток — саммит завершился

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Канансскис, Канада, 17 июня (Jiji Press) — Саммит семи ведущих стран (G7) завершился 17 июня (18 июня по японскому времени) в Канансскисе, западная Канада, после двухдневной программы. На фоне колебаний в американо-европейских отношениях, вызванных возвращением президента США Трампа, лидеры отказались от принятия общего итогового коммюнике, чтобы избежать конфронтации. Лидеры G7 подписали совместные заявления по семи областям, включая ситуацию на Ближнем Востоке и укрепление цепочек поставок важных минералов.

Обсуждения российского вторжения в Украину проводились с участием приглашённого президента этой страны Зеленского, однако соответствующее совместное заявление принято не было. По-видимому, США настаивали на смягчении формулировок в проекте, по которому достигли соглашения остальные шесть стран, и компромисс найти не удалось.

Премьер-министр Канады Карни, председательствующий в G7, представил итоговое резюме саммита, в котором заявил, что лидеры G7 поддерживают усилия под руководством Трампа по достижению мира в Украине. Он подчеркнул: «Мы рассмотрим все варианты максимального усиления давления на Россию».

В итоговом резюме отмечена важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на верховенстве права. К Китаю обратились с требованием сдерживать «вредное перепроизводство», а также выразили серьёзную обеспокоенность «дестабилизирующей деятельностью» в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Подтверждена важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Также затронуты обеспокоенность по поводу разработки ядерного оружия и ракет Северной Кореей и важность решения проблемы похищений.

Лидеры G7 приняли совместное заявление по напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, поддержав право Израиля на самооборону и безопасность и заявив при этом, что никогда не допустят обладания Ираном ядерным оружием. В других заявлениях подтверждена совместная работа в области искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий. Что касается цепочек поставок важных минералов, выражена обеспокоенность тем, что «нерыночные практики угрожают закупочным возможностям», имея в виду Китай.







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