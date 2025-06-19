Nippon Steel завершила поглощение US Steel — сделка на 2 трлн йен, выпуск «золотой акции» для правительства США

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Токио, 18 июня (Jiji Press) — Nippon Steel 18 июня объявила о формальном завершении поглощения американского сталелитейного гиганта US Steel, сделав компанию своей полностью подконтрольной дочерней структурой. Общая стоимость сделки составила около 14 млрд долларов (около 2 трлн йен), акции US Steel выкупались по 55 долларов за акцию. Так завершилась сделка, тянувшаяся около полутора лет.

После внесения изменений в устав и завершения других процедур US Steel выпустит для правительства США «золотую акцию» без права голоса. Правительство США получит право назначать одного независимого директора. Кроме того, согласие президента США потребуется для переноса штаб-квартиры US Steel за рубеж, вывода производства и рабочих мест за границу, изменения названия компании или сокращения капитальных вложений.

Председатель совета директоров Nippon Steel Хасимото Эйдзи заявил: «Я очень рад, что благодаря историческому мудрому решению президента Трампа удалось реализовать партнёрство. Мы стремимся укрепить позицию ведущего сталелитейного производителя в мире». Вице-председатель и вице-президент Моритака Хироси будет также занимать пост председателя US Steel.

19 июня Nippon Steel проведёт пресс-конференцию в своей токийской штаб-квартире, где Хасимото и Моритака представят подробности сделки. По данным Nippon Steel, 18 июня акции US Steel были исключены из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи.







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