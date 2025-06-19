Осуждение президентского указа об исключении «антиамериканских идей» — Музей японо-американцев возмущён попыткой стереть историю

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Силиконовая долина, 18 июня (Jiji Press) — Национальный музей японо-американцев, занимающийся сохранением истории принудительного интернирования японо-американцев во время Второй мировой войны, 18 июня выступил с заявлением, осуждающим президентский указ Трампа о ликвидации «антиамериканской идеологии». По мнению музея, этот указ направлен против истории цветного населения, женщин, меньшинств и их сообществ и «представляет собой попытку стереть историю».

Музей пострадал от прекращения правительственных субсидий, что временно поставило под угрозу программы подготовки учителей и сохранение коллекций. Хотя финансовое положение стабилизировалось благодаря многочисленным пожертвованиям, руководство музея выражает растущую обеспокоенность действиями администрации.

Как отмечается в английской версии, музей заявил, что указ и связанные с ним меры администрации «являются частью более широкой текущей кампании администрации по демонтажу основополагающих принципов разнообразия и демократии, подавлению исторических нарративов, которые бросают вызов их предпочитаемой версии событий, и стиранию вклада цветного населения, женщин, ЛГБТК+ и других маргинализированных сообществ из американской истории».

В президентском указе, подписанном в марте, Трамп утверждал, что «беспрецедентное наследие его страны в продвижении свободы, индивидуальных прав и человеческого счастья реконструируется как изначально расистское, сексистское, угнетательское или иным образом безнадёжно порочное».



全米日系人博物館＝１９９９年１月、米カリフォルニア州ロサンゼルス

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