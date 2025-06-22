Дополнительные меры по ценам на бензин вступят в силу 26-го числа — удержание цены на уровне 175 йен в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке — премьер-министр Исиба

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Токио, 19 июня (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру объявил на встрече лидеров правящих и оппозиционных партий о том, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке из-за атаки Израиля на Иран с 26 числа будут введены дополнительные меры по смягчению резких колебаний цен для предотвращения скачка цен на бензин. Для удержания средней цены по стране на уровне 175 йен в зависимости от ситуации будут предоставляться новые субсидии. Срок действия мер запланирован до конца августа.

В настоящее время правительство выплачивает нефтеперерабатывающим компаниям фиксированную субсидию в размере 10 йен за литр. С 26 числа в случае, если даже при действии данной субсидии цена будет угрожать превысить 175 йен, вся сумма превышения будет выплачиваться в качестве дополнительной субсидии. Источником финансирования послужат излишки средств, образовавшиеся в апреле-мае в фонде субсидирования цен на бензин.

Премьер-министр Исиба в начале встречи, коснувшись ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнул: «Чтобы не оказать серьезного воздействия на жизнь граждан, мы стремимся не допустить роста розничных цен на бензин выше нынешнего уровня, который соответствует уровню периода украинского кризиса».







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