Находки из могилы императора Нинтоку: железный нож и фрагменты доспехов обнаружены в Сакаи

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Сакаи, префектура Осака, 19 июня (Jiji Press) — Совместная исследовательская группа города Сакаи, университета Кокугакуин и компании Nippon Steel Technology сообщила 19 июня об обнаружении артефактов, которые считаются погребальным инвентарём крупнейшего в стране кургана кофун «Дайсэн», известного как могила императора Нинтоку и входящего в список объектов Всемирного культурного наследия. Среди находок — железный нож «кондосо-тосу» и фрагменты доспехов. Профессор университета Кокугакуин Утикава Такаси подчеркнул: «Огромное значение имеет то, что впервые были обнаружены предметы, непосредственно связанные с (могилой императора Нинтоку)».

Согласно данным исследовательской группы, в начале эпохи Мэйдзи из данного кургана были извлечены доспехи и другие предметы, большинство из которых, вероятно, было закопано обратно. Однако часть артефактов оказалась в распоряжении Касиваги Каитиро, который занимался коллекционированием и изучением древностей. Впоследствии коллекция хранилась у торговца предметами искусства, и в прошлом году университет Кокугакуин приобрёл её. Ранее был найден рисунок Касиваги, где доспехи зафиксированы как погребальный инвентарь могилы императора Нинтоку, однако существование подлинных предметов не было подтверждено.

Железный нож «кондосо-тосу» имеет общую длину около 10 сантиметров и был обнаружен с повреждённой рукояткой. Даже после реконструкции его длина составила бы около 15 сантиметров, что значительно меньше практических изделий, поэтому предполагается, что он был изготовлен для ритуальных целей или как погребальный инвентарь.

Анализ методом рентгеновской компьютерной томографии выявил, что ножны из древесины хиноки были обтянуты позолоченными медными пластинами, а заклёпки выполнены из серебра. Погребальные предметы с подобными характеристиками не встречались в других памятниках V века, когда был сооружён курган Дайсэн. Высокое качество материалов свидетельствует о том, что это, вероятно, погребальный инвентарь лица, близкого к великому правителю, управлявшему государством Ямато.

Фрагменты доспехов также были покрыты позолоченными медными пластинами. Поскольку доспехи того времени зачастую изготавливались исключительно из железа без декора, предполагается, что данные предметы предназначались для погребального обряда.

На этот раз была также обнаружена бумага, которая, по-видимому, служила обёрткой для железного ножа и фрагментов доспехов. На ней имелись записи «пятый год Мэйдзи, сентябрь» (1872 год) и «могила императора Нинтоку», а также печати. Эти печати использовались Касиваги в других составленных им каталогах, и при сопоставлении они полностью совпали.

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