США требуют от Японии повысить оборонные расходы до 3,5% ВВП — переговоры «два плюс два» отложены из-за негативной реакции — по сообщению британской газеты

Новости

Вашингтон, 20 июня (Jiji Press) -- Британская газета Financial Times (электронная версия) сообщила 20 июня, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Японии повысить оборонные расходы до 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Учитывая, что изначально США требовали 3%, японская сторона возмутилась и отложила проведение заседания Комитета консультаций по безопасности (переговоры «два плюс два») между министрами иностранных дел и обороны, которое планировалось на 1 июля.

Согласно сообщениям, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби недавно потребовал повышения расходов до 3,5%. Ужесточение требований «вызвало гнев» японской стороны.

Предстоящие 20 июля выборы в палату советников также стали одним из факторов отсрочки переговоров «два плюс два». Японская сторона опасалась влияния, которое могут оказать переговоры «два плюс два» на результаты выборов в палату советников.

Аналогичным образом правительство США потребовало от Австралии увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП, что вызвало негативную реакцию премьер-министра Австралии Энтони Альбанизе.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]