Самолеты Сил самообороны отправились в Джибути для подготовки эвакуации японских граждан — на фоне обострения на Ближнем Востоке — Министерство обороны

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Тоттори, 21 июня (Jiji Press) -- Транспортные самолеты Воздушных сил самообороны Японии 21 июня вылетели в Джибути, где находится база Сил самообороны в Восточной Африке, для подготовки к эвакуации японских граждан из Израиля и Ирана, где продолжаются боевые действия. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке ведется подготовка и проработка вопросов на местах для обеспечения оперативного реагирования в случае эвакуации.

21 июня приблизительно с 14:45 до 15:00 два транспортных самолета С-2 Воздушных сил самообороны взлетели с базы Михо в префектуре Тоттори, направившись в Джибути. По просьбе министра иностранных дел Ивая Такэси министр обороны Накатани Гэн 19 июня отдал приказ о подготовке к перевозке японских граждан. В случае проведения эвакуации японских граждан министр обороны издаст отдельный приказ.

Министерство иностранных дел 20 июня сообщило об эвакуации на автобусах в соседние страны 87 японских граждан и членов их семей, находившихся в Израиле и Иране. Предполагается, что в Израиле по-прежнему остается около 1000 японских граждан, а в Иране — около 220 человек. 21 июня планируется проведение второй эвакуации на автобусах в Иране.

По данным Министерства обороны, около 120 военнослужащих Воздушных и Сухопутных сил самообороны выполняют задачи под командованием командующего «Объединенным оперативным командованием» Нагумо Кэнъитиро, созданного в марте для единого руководства тремя видами Сил самообороны — сухопутными, морскими и воздушными. Отдельно около 10 военнослужащих уже прибыли в регион Ближнего Востока и занимаются сбором информации в аэропортах соседних стран, которые станут транзитными пунктами, а также обеспечивают связь.

Начальник Объединенного штаба Сил самообороны Ёсида Кэйю на пресс-конференции 19 июня подчеркнул: «Мы расцениваем ситуацию как крайне непредсказуемую. Цель направления транспортных самолетов — не упустить нужный момент».













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