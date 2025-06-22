Беларусь освободила 14 заключенных, включая двух японских граждан — среди них муж оппозиционерки Тихановской — по просьбе США

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Токио, 22 июня (Jiji Press) -- Пресс-секретарь президента Беларуси Эйсмонт 21 июня сообщил об освобождении 14 человек, включая двух японских граждан, находившихся под стражей в стране. Среди освобожденных — Сергей Тихановский, муж символа оппозиции Светланы Тихановской. Об этом сообщили российское государственное агентство ТАСС и другие СМИ. Среди японских граждан, вероятно, преподаватель японского языка Наканиси Масатоси и другие.

Наканиси проживал в юго-восточной Гомельской области и преподавал японский язык в местном государственном университете, но был задержан в июле прошлого года за фотографирование железной дороги и по другим обвинениям. В марте этого года местный суд приговорил его к семи годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. В декабре прошлого года был также задержан другой японский гражданин за фотографирование эстакады на магистральной дороге.

Среди 14 освобожденных — граждане Японии, Беларуси, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции и США. Эйсмонт пояснил: «Решение принял президент Лукашенко (исходя из гуманитарных соображений). Поступила просьба от президента США Трампа». Министр иностранных дел соседней Литвы Будрис подтвердил, что 14 человек были переданы в Литву.







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