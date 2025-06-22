Премьер-министр Исиба призвал к «скорейшему урегулированию ситуации» по Ирану — не выразил поддержку или неодобрение американских ударов

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Токио, 22 июня (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру 22 июня после американских ударов по Ирану заявил от имени японского правительства: «Крайне важно как можно скорее урегулировать ситуацию». Одновременно он подчеркнул: «Разработка ядерного оружия Ираном должна быть остановлена». Однако на вопрос о поддержке ударов уклонился от прямого ответа, заявив: «Правительство это тщательно обсудит».

Премьер-министр отвечал на вопросы журналистов в официальной резиденции. Что касается конфликта между Ираном и Израилем, правительство, учитывая историю дружественных отношений с обеими странами, занимало нейтральную позицию, призывая обе стороны к сдержанности.

На этот раз премьер-министр также проявил определенное понимание к союзнику США. Очевидна цель продемонстрировать позицию Японии, направленную на решение через диалог. Представитель МИД заявил: «Вопрос поддержки или неодобрения ударов будет решен после получения дополнительных объяснений от американской стороны».





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