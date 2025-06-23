80 лет спустя, День памяти жертв на Окинаве — губернатор: «Внесём вклад в достижение вечного мира» — молитвы о 200 тысячах жертв

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Итоман, префектура Окинава, 23 июня (Jiji Press) — 23 июня префектура Окинава отметила «День памяти жертв» — 80-ю годовщину битвы за Окинаву, ставшей крупнейшим сухопутным сражением на территории Японии в завершающий период Тихоокеанской войны. В Парке мира в районе Мабуни города Итоман, где проходили последние ожесточённые бои, состоялась организованная префектурой поминальная церемония в память всех погибших в войне на Окинаве. Участники помолились за более чем 200 тысяч жертв и вновь поклялись в приверженности миру.

В поминальной церемонии участвовали губернатор Тамаки Дэнни, семьи погибших, премьер-министр Исиба Сигэру, председатели обеих палат парламента, заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Накамицу Идзуми, а также впервые — представитель Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) Танака Сигэмицу.

В декларации мира губернатор Тамаки подчеркнул, что передача реальной картины и уроков битвы за Окинаву, в которую были втянуты мирные жители, является «миссией нас, живущих сегодня». Упомянув инциденты и происшествия с участием американских военнослужащих, а также проблему переноса авиабазы Футэнма в Хэноко, он заявил, что «чрезмерное бремя военных баз продолжается», и затронул усложняющуюся в мире обстановку в сфере безопасности, включая возможность применения ядерного оружия.

Губернатор выразил намерение работать над созданием международного института исследований мира, сохранением и использованием военных памятников Окинавы, обращениями к международному сообществу в сотрудничестве с Хиросимой и Нагасаки по вопросам ядерного разоружения и ликвидации ядерного оружия. Назвав «80 лет после войны лишь промежуточным этапом», он подчеркнул: «Мы будем выполнять роль содействия достижению вечного мира совместно с международным сообществом».

Премьер-министр Исиба в своём выступлении отметил: «Мы никогда не должны забывать скорбь всех погибших на войне и печаль оставшихся в живых». Касаясь снижения бремени военных баз на Окинаве, он ясно заявил: «Мы реализуем это в зримом виде. Это моя твёрдая решимость». Он также сказал: «Мы не должны допустить повторения ужасов войны».

На церемонии ученик 6-го класса начальной школы Иранами города Томигусуку Сирома Ицуки (11 лет) прочитал стихотворение мира «Песня бабушки», выразив в нём решимость продолжать передавать рассказы о войне, которая отнимает человеческие жизни и причиняет страдания.

23 июня 1945 года считается днём окончания организованных боевых действий в битве за Окинаву, и в префектуре Окинава этот «День памяти жертв» является выходным днём. В этом году в «Основание мира» в том же парке, где высечены имена жертв, добавили ещё 342 человека, в результате чего общее число военных и гражданских лиц, включая иностранных граждан, достигло 242 567 человек.



















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