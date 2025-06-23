Япония: США продемонстрировали решимость заблокировать ядерную программу Ирана

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Токио, 23 июня (Jiji Press) — Министр иностранных дел Ивая Такеси 23 июня выступил с заявлением относительно атаки США на ядерные объекты Ирана, назвав её демонстрацией «решимости добиться скорейшего урегулирования ситуации и предотвратить получение Ираном ядерного оружия». Если премьер-министр Исиба Сигэру 22 июня воздержался от оценки американского удара, то заявление главы МИД расценивается как выражение определённого понимания японским правительством военных действий США.

В заявлении подчёркивается: «Скорейшее урегулирование ситуации является наиболее важным. Одновременно с этим необходимо предотвратить получение Ираном ядерного оружия». Отметив, что США неоднократно вели переговоры с Ираном по ядерной проблеме, министр указал: «В крайне сложной обстановке вокруг ядерной проблемы Ирана Соединённые Штаты до настоящего времени серьёзно стремились к диалогу».

Выразив от имени японского правительства сильную надежду на возобновление переговоров между США и Ираном, министр заявил: «Мир и стабильность в ближневосточном регионе имеют исключительную важность и для нашей страны. Мы будем продолжать предпринимать все необходимые дипломатические усилия в координации с международным сообществом».

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