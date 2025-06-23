Акции Токио временно упали на 300 йен после атаки США на Иран

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Токио, 23 июня (Jiji Press) — Ключевой индекс Nikkei 225 утром 23 июня временно снизился более чем на 300 йен по сравнению с закрытием предыдущей недели. Атака США на ядерные объекты Ирана усилила опасения по поводу дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что спровоцировало распродажи на фоне стремления инвесторов избежать рисков.

Примерно через 30 минут после открытия торгов на Токийской фондовой бирже индекс опустился до минимального значения 38 026,32, потеряв 376,91 пункта, или 0,98%, относительно пятничного закрытия. Тем не менее падение рынка оказалось ограниченным благодаря распространённому среди участников рынка мнению о том, что вероятность блокады Ираном Ормузского пролива в качестве ответной меры «пока невелика», по словам стратега по акциям.

Утренняя сессия завершилась снижением на 227,60 пункта, или на 0,59%, до отметки 38 175,63 йен.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 июня (по местному времени) об ударах по трём ядерным объектам в Иране. В ответ иранское правительство пообещало нанести ответные удары, что привело к преобладанию продаж на рынке. Однако высказываются мнения о том, что «при отсутствии значительных колебаний нефтяных котировок влияние на мировую экономику будет ограниченным», как отмечают в частном аналитическом центре. После завершения волны распродаж масштаб снижения сократился.

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