Главный секретарь кабинета Хаяси приветствует соглашение о прекращении огня

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Токио, 24 июня (Jiji Press) — Японское правительство приветствовало соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном, объявленное президентом США Дональдом Трампом в социальных сетях. «Мы приветствуем это и твёрдо надеемся, что соглашение будет реализовано», — заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета Хаяси Ёсимаса. «Мы будем внимательно следить за развитием событий с пристальным вниманием», — добавил официальный представитель правительства.

Трамп сообщил в Truth Social, что Иран и Израиль договорились о полном и окончательном прекращении огня, которое должно вступить в силу в среду по японскому времени.

Ни Иран, ни Израиль пока не объявили о подобном соглашении. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в X, что его страна прекратит ответные действия, если Израиль прекратит атаки.

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