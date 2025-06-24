Авиарейсы частично пострадали от конфликта на Ближнем Востоке

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Токио, 24 июня (Jiji Press) — Министр транспорта Накано Хиромаса заявил 24 июня на пресс-конференции после заседания кабинета министров, что некоторые рейсы японских авиакомпаний были вынуждены развернуться или были отменены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США по Ирану.

«Мы приложим все усилия для оценки ситуации и обеспечения безопасности», — заявил Накано, подчеркнув, что правительство продолжит сбор информации.

По словам министра, прямого авиасообщения между Японией и Ираном нет, а прямые рейсы между Японией и Израилем приостановлены в связи с недавним обострением обстановки.

По данным Japan Airlines, рейс, вылетевший из токийского аэропорта Ханэда незадолго до 23:00 23 июня в столицу Катара Доху, был вынужден вернуться в аэропорт из-за временного закрытия воздушного пространства над Катаром. Авиакомпания приняла решение отменить рейсы между Ханэдой и Дохой на неопределенный срок.

Накано сообщил, что по состоянию на 23 июня в Персидском заливе и прилегающих районах находилось 47 японских судов, и правительство не получало сообщений о каких-либо повреждениях.







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