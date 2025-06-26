На Всемирной выставке в Осаке прошёл показ мод «памперсов будущего»
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Осака, 25 июня (Jiji Press). 24 июня на Всемирной выставке в Осаке состоялся показ мод, где показали яркие и инновационные «подгузники будущего для взрослых».
Шоу было организовано Японской ассоциацией социального обеспечения и медицинской моды с целью решения проблемы смущения или сопротивления ношению подгузников для взрослых.
«Это социальный эксперимент, цель которого – посмотреть, что произойдет, когда появятся подгузники, которые будут прохладнее юбок или брюк», – сказал Хирабаяси Кэй, представительный директор ассоциации.
«Мы хотим изменить негативный образ подгузников», – добавил он.
Около 30 моделей, включая пользователей инвалидных колясок и протезов, продемонстрировали различные виды стильных подгузников, в том числе напоминающие набедренные повязки и шорты, которые сочетались с одеждой и обувью.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]