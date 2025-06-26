Спрос на электроэнергию может вырасти к 2050 году на 40% — есть риск нехватки генерирующих мощностей

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Токио, 25 июня (Jiji Press) — Организация межрегиональной координации операторов электропередачи, государственная организация, отвечающая за координацию энергоснабжения в Японии, 25 июня обнародовала прогнозы по электроснабжению на 2040 и 2050 годы. Согласно расчётам, в случае развития генеративного искусственного интеллекта и строительства новых дата-центров спрос на электроэнергию к 2050 году может увеличиться максимум на 40% в сравнении с 2019 годом. В документе также отмечается, что даже при замене АЭС и устаревших ТЭС новыми объектами возможна нехватка производственных мощностей.

В прогнозах представлены несколько вариантов развития событий на 2040 и 2050 годы. По оценкам, потребление электроэнергии достигнет от 900 миллиардов до 1,1 триллиона киловатт-часов в 2040 году и от 950 миллиардов до 1,25 триллиона киловатт-часов в 2050 году. Все цифры превышают уровень спроса 2019 года, который составлял 880 миллиардов киловатт-часов.

Что касается производственных мощностей, то даже при интенсивной замене атомных и тепловых электростанций новыми объектами при пиковом спросе на электроэнергию в 2050 году нехватка составит 23 миллиона киловатт. Если замена электростанций проводиться не будет, нехватка достигнет 89 миллионов киловатт. Прогнозы будут пересматриваться каждые 3-5 лет, и их регулярная публикация поможет энергетическим компаниям при планировании развития энергетических мощностей.

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