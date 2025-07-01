Страны Г-7 призывают Иран воздержаться от возобновления обогащения урана

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Токио, 1 июля (Jiji Press) — Министры иностранных дел семёрки ведущих стран (Г-7) настоятельно призвали Иран воздержаться от возобновления деятельности по обогащению урана, заявив, что «Исламская Республика Иран не должна обладать ядерным оружием».

В совместном заявлении по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке министры иностранных дел Г-7 подтвердили, что «Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие», и настоятельно призвали страну «воздержаться от возобновления своей неоправданной деятельности по обогащению».

Также в заявлении содержится призыв к Ирану «незамедлительно возобновить полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)» в связи с недавними действиями Ирана по прекращению сотрудничества с МАГАТЭ.

Принимая во внимание призывы в Иране к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в заявлении подчёркивается: «Крайне важно, чтобы Иран оставался участником Договора и полностью выполнял свои обязательства по нему».

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