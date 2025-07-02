Число хибакуся впервые сократилось до менее чем 100 000 человек — средний возраст превысил 86 лет, значительное старение — Минздрав

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Токио, 1 июля (Jiji Press) -- Количество хибакуся — выживших после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки почти 80 лет назад — впервые сократилось до менее чем 100 000 человек, свидетельствуют данные японского министерства здравоохранения, опубликованные 1 июля.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, количество хибакуся, обладающих медицинскими справками, составило 99 130 человек на конец марта, что на 7 695 человек меньше, чем годом ранее. Их средний возраст составил 86,13 года против 85,58 года в прошлом году.

В Хиросиме проживает 35 730 хибакуся, в Нагасаки — 17 154 человека. Хиросима была разрушена американской атомной бомбой 6 августа 1945 года в заключительные дни Второй мировой войны. Нагасаки постигла та же участь тремя днями позже.

По префектурам наибольшее количество хибакуся зарегистрировано в Токио — 3 307 человек и в Фукуоке — 3 957 человек.

С момента начала выдачи медицинских справок в 1957 году министерство ежегодно публикует данные о количестве живых хибакуся на конец марта. Их число росло с 209 984 человек в 1958 году, достигнув максимума в 372 264 человека в 1981 году, после чего начался спад. В 2000 году показатель опустился ниже 300 000, в 2014 году — ниже 200 000 человек.

В преддверии 80-й годовщины атомных бомбардировок министерство в этом году объявило сбор воспоминаний всех хибакуся. Подобное обращение ко всем выжившим проводится впервые за 30 лет. Как заявил представитель ведомства: «В условиях прогрессирующего старения крайне важно сохранить для потомков реальную картину атомных бомбардировок. Мы стремимся собрать как можно больше свидетельств хибакуся».

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