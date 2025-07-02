Трамп: достичь торгового соглашения с Японией «очень сложно»

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Вашингтон, 1 июля (Jiji Press) — Президент США Дональд Трамп заявил 1 июля, что «достичь соглашения» по тарифным переговорам с Японией будет сложно. Он выразил недовольство отказом Японии расширять импорт американских товаров даже при нехватке риса в стране, а также автомобильной торговлей. Трамп заявил о намерении направить письмо с требованием заплатить тарифы «в размере 30% или 35%, или любую цифру, которую мы определим».

Об этом президент заявил журналистам на борту президентского самолёта. Трамп отметил: «Мы ведём переговоры с Японией, но не знаю, сможем ли достичь соглашения. Сомневаюсь». Говоря о торговле с Японией и другими странами, он заявил: «Они обманывают нас уже 30-40 лет. Они очень избалованы». Выразив недовольство торговым дефицитом США с Японией, он заключил, что на переговорах «соглашение очень сложно достичь».

Японию он назвал «очень сильным» переговорщиком, добавив: «Я очень люблю Японию. Новый премьер-министр Исиба Сигэру мне тоже очень нравится». Однако при этом он заявил: «Что касается торговли, то это было очень несправедливо».

Трамп заявил: «Они остро нуждаются в рисе, но не хотят его принимать». Об автомобилях он сказал: «Япония не покупает автомобили, но продаёт нам миллионы».

Также он чётко заявил, что не рассматривает продление приостановки взаимных дополнительных тарифов. При этом он вновь подчеркнул, что направит многим странам письма с уведомлением о тарифных ставках. На фоне приближающегося крайнего срока 9 июля это рассматривается как попытка добиться уступок от различных стран в ходе переговоров.

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