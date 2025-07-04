Половина онкобольных обсуждает с врачами последние дни жизни — опрос 10 тысяч семей в период пандемии, Исследовательский центр

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Токио, 2 июля (Jiji Press) — Каждый второй пациент, умерший от рака в 2021 году во время пандемии коронавируса, обсуждал с врачами место, где хотел бы провести последние дни жизни. Такие данные представил Национальный онкологический центр в отчёте, опубликованном 3 июля. Около 60% больных смогли провести последние дни в желаемом месте. Оба показателя выросли по сравнению с предыдущим исследованием 2017-2018 годов.

По мнению специалистов центра, «ограничения на посещения в период пандемии, возможно, способствовали более активному диалогу между пациентами и врачами».

Центр разослал анкеты примерно 27 тысячам семей пациентов, скончавшихся в 2021 году от рака, сердечных и других заболеваний. Действительные ответы поступили от около 10,9 тысячи человек. Средний возраст умерших составил 87,5 лет. Респондентов спрашивали о качестве жизни в последний месяц перед смертью, результаты анализировались по причинам смерти.

В случае онкологических заболеваний 52,9% респондентов сообщили, что пациент и врач обсуждали место проведения последних дней (в предыдущем опросе — 35,7%). Доля тех, кто указал, что больной «смог провести последний период в желаемом месте», составила 60,2% против 47,9% ранее. В то же время лишь 37,3% смогли «провести время с минимальными физическими страданиями» — на 4 процентных пункта меньше предыдущего показателя.

Среди семей пациентов, находившихся в больницах или учреждениях социального обслуживания, 6-8 из 10 ответили, что «из-за ограничений не могли посещать больного так часто, как хотели» — независимо от причины смерти. Для онкобольных этот показатель составил 65,7%. Домашнее лечение, чтобы избежать ограничений на посещения, выбрали 11,4% онкологических пациентов — значительно больше, чем при сердечных заболеваниях (2,6%).

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