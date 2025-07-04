13 желающих начинают эвакуацию с острова после землетрясения силой 6 баллов на острове Акусэкидзима — деревня Тосима, Кагосима

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Кагосима, 4 июля (Jiji Press) — Утром 4 июля с острова Акусэкидзима архипелага Токара отплыл сельский паром с 13 жителями, пожелавшими эвакуироваться после землетрясения. Остров относится к деревне Тосима префектуры Кагосима, где было зарегистрировано землетрясение силой 6 баллов по японской шкале. Судно должно прибыть в порт Кагосима после 18:00.

По данным Метеорологического агентства, землетрясение силой 6 баллов (нижняя) произошло около 16:13 3 июля. По информации администрации деревни Тосима, среди 76 находившихся на острове жителей никто не пострадал. После землетрясения вечером 3 июля власти деревни приняли решение эвакуировать с острова всех желающих жителей.

Первая группа из 13 человек включает 6 школьников начальных и средних классов, а также 7 человек в возрасте от 0 до 80 лет. Эвакуированные разместятся в отелях города Кагосима и других местах.

Глава деревни Кубо Гэнъитиро на утренней пресс-конференции 4 июля рассказал о планах второй волны эвакуации. Приём заявок начинается с этого дня, отправление запланировано на утреннем судне 6 июля.

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