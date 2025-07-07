Японская участница в 11-й раз победила в конкурсе по поеданию хот-догов в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 4 июля (Jiji Press). Судо Мики одержала победу среди женщин на ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов Nathan’s Famous в Нью-Йорке, что стало её 11-й победой.

На мероприятии, проведенном в Кони-Айленде в День независимости, 39-летняя участница соревнований по еде из Флориды съела 33 хот-дога за 10 минут, опередив занявшую второе место участницу, которая съела 22 и три четверти. Она не смогла побить свой собственный мировой рекорд в 51 хот-дог, установленный в прошлом году.

Место проведения было заполнено зрителями, несмотря на жаркий солнечный день. После соревнований она проанализировала свое выступление и сказала, что, возможно, не практиковалась. Затем она выразила свой энтузиазм, сказав, что отточит свою технику и съест больше на соревнованиях следующего года.

В мужском дивизионе Джои Честнат, 41 год, завоевал свой 17-й титул, съев 70 с половиной хот-догов за 10 минут, оставив остальных участников далеко позади. Это была его первая победа за два года после пропуска прошлогоднего мероприятия.

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