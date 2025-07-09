Из Праги на винтажных автомобилях к Всемирной выставке — продолжая традицию трансконтинентального путешествия 55-летней давности

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Берлин, 7 июля (Jiji Press) — Группа чехов на винтажных автомобилях пересекает Евразийский континент от Праги до места проведения Всемирной выставки в Осаке и Кансае. Путешествие проходит под знаком дружбы и культурного обмена между Чехией и Японией. Участники планируют продемонстрировать свои автомобили 24 июля в День Чехии.

Автором идеи стал предприниматель Йозеф Зайчек (53 года), который возглавляет команду из 16 человек на семи автомобилях выпуска до 1980 года и одной машине сопровождения. Сам он за рулем отечественной «Татры» 1959 года выпуска и настроен «донести яркую историю до другого конца света». В экспедиции также участвует «Тойота Селика» 1977 года.

Команда отправилась в путь 21 июня от Пражского града по сигналу флага, который дал специально прибывший президент Чехии Павел. Маршрут проходит через Балканский полуостров и Турцию на восток, общая протяженность составляет 16 000 километров. Поломки стали привычным делом, нередки остановки прямо на трассах. Несмотря на всевозможные трудности — попытки полиции отобрать права, вынужденные объезды из-за проблем с пересечением границ, — на 6 июля группа движется в районе казахстанско-китайской границы.

Это путешествие продолжает дело предшественника, который 55 лет назад, в 1970 году, добрался автостопом из Чехии на Всемирную выставку в Осаке. По рассказам тогдашнего зачинателя, фотографа Зденека Томы (86 лет), дорога заняла полгода, за это время он сменил 497 попутных машин. С тех пор Тома побывал в Японии свыше десяти раз и издал книги о японской культуре. «То первое пребывание в Японии в корне изменило всю мою жизнь», — вспоминает он. О нынешней затее Тома говорит: «Цель остается прежней — соединить культуры и людей, пусть и другими способами», — и желает участникам удачи.



















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