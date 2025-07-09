Из Праги на винтажных автомобилях к Всемирной выставке — продолжая традицию трансконтинентального путешествия 55-летней давности

Общество

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Берлин, 7 июля (Jiji Press) — Группа чехов на винтажных автомобилях пересекает Евразийский континент от Праги до места проведения Всемирной выставки в Осаке и Кансае. Путешествие проходит под знаком дружбы и культурного обмена между Чехией и Японией. Участники планируют продемонстрировать свои автомобили 24 июля в День Чехии.

Автором идеи стал предприниматель Йозеф Зайчек (53 года), который возглавляет команду из 16 человек на семи автомобилях выпуска до 1980 года и одной машине сопровождения. Сам он за рулем отечественной «Татры» 1959 года выпуска и настроен «донести яркую историю до другого конца света». В экспедиции также участвует «Тойота Селика» 1977 года.

Команда отправилась в путь 21 июня от Пражского града по сигналу флага, который дал специально прибывший президент Чехии Павел. Маршрут проходит через Балканский полуостров и Турцию на восток, общая протяженность составляет 16 000 километров. Поломки стали привычным делом, нередки остановки прямо на трассах. Несмотря на всевозможные трудности — попытки полиции отобрать права, вынужденные объезды из-за проблем с пересечением границ, — на 6 июля группа движется в районе казахстанско-китайской границы.

Это путешествие продолжает дело предшественника, который 55 лет назад, в 1970 году, добрался автостопом из Чехии на Всемирную выставку в Осаке. По рассказам тогдашнего зачинателя, фотографа Зденека Томы (86 лет), дорога заняла полгода, за это время он сменил 497 попутных машин. С тех пор Тома побывал в Японии свыше десяти раз и издал книги о японской культуре. «То первое пребывание в Японии в корне изменило всю мою жизнь», — вспоминает он. О нынешней затее Тома говорит: «Цель остается прежней — соединить культуры и людей, пусть и другими способами», — и желает участникам удачи.

大阪・関西万博出発前のヨゼフ・ザイチェクさん（前列中央）ら＝６月２１日、プラハ（ＲＯＢＯＴ　Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ提供・時事）

大阪・関西万博に向けて出発するチェコ車タトラと旗を振る同国のパベル大統領（右）＝６月２１日、プラハ（ＲＯＢＯＴ　Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ提供・時事）

１９７０年の大阪万博会場にヒッチハイクでたどり着き、歓迎を受けるズデネク・トーマさんの仲間ら（本人提供・時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Всемирная выставка jiji press Чехия ЭКСПО-2025 в Осаке Прага