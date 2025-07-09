Переработка списанных компакт-дисков в товары повседневного спроса — цель полной утилизации отходов компании Bookoff

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Сагамихара, префектура Канагава, 7 июля (Jiji Press) — Bookoff Group Holdings Ltd., крупнейшая компания по скупке подержанных товаров, активизирует работу по переработке ранее утилизируемых компакт-дисков и DVD в пластиковые изделия повседневного использования. Диски и футляры, которые остаются непроданными в примерно 800 магазинах Bookoff по всей стране и отправляются в утиль, составляют 1700 тонн ежегодно. Компания наладила производство корзин для хранения и других товаров из вторичного пластика, используя часть этих отходов в качестве сырья, и начала их продажу в январе. В перспективе планируется расширить товарную линейку, нарастить объемы реализации и в итоге обеспечить стопроцентную переработку всех отходов.

Производственные операции — измельчение дисков, промывка и переработка — переданы на аутсорсинг сторонним предприятиям. В настоящее время товары из вторичного пластика — корзины для хранения, подставки для смартфонов, визитницы — реализуются через часть магазинов Bookoff, а также через торговые точки, специализирующиеся на экологически ответственных товарах. Компания также поставляет производителям сами вторичные полимеры, в частности полипропилен.

В дальнейшем планируется организовать выкуп изделий из вторичного пластика через магазинную сеть для их повторного использования. Представитель компании пояснил: «Наша задача — не отказ от пластика, а налаживание оборота уже существующих материалов, что может послужить толчком к осмыслению экологических проблем».







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