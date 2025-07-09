Услуга автомобильных ночёвок на парковках магазинов = 2500-3000 йен за ночь — Lawson

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Токио, 8 июля (Jiji Press) — Компания Lawson (Токио) объявила 7 июля о запуске с 14 июля услуги ночёвки в автомобиле на парковках своих магазинов. Стоимость составляет 2500-3000 йен за ночь, каждый магазин принимает по одной машине в сутки. На фоне подорожания гостиниц из-за роста числа иностранных туристов компания предлагает бюджетный вариант размещения для удовлетворения спроса путешественников. Это первая подобная услуга среди крупных сетей круглосуточных магазинов.

Клиенты должны заранее забронировать место и оплатить услугу через интернет. В день приезда после простой проверки документов в магазине можно занять пространство двух парковочных мест. Заселение с 18:00, выселение до 9:00. Разрешается пользоваться туалетом и электророзетками в магазине, весь мусор от покупок в Lawson можно оставить в магазине. Собственный мусор также принимается, но не более одного пакета, который выдают при регистрации.

Услугу планируют сначала запустить в шести магазинах префектуры Тиба, а затем постепенно распространить по всей стране, начиная с загородных точек, где есть просторные парковки и поблизости находятся места отдыха.













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