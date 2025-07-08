Япония выпустила рекомендации по отстрелу медведей в городских районах

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Токио, 8 июля (Jiji Press) — Министерство окружающей среды Японии объявило 8 июля о публикации рекомендаций, которые определяют условия и процедуры для разрешения отстрела медведей и других диких животных в городских районах на фоне участившихся нападений медведей, повлекших травмы людей.

Эта мера была принята перед вступлением в силу 1 сентября пересмотренного закона о защите диких животных и управлении ими, который разрешит применение огнестрельного оружия по решению муниципальных властей.

В рекомендациях рассматриваются случаи, когда медведи не покидают здания и прибрежные зоны рек возле жилых районов, создавая патовые ситуации.

В рекомендациях также описаны процедуры применения огнестрельного оружия: предварительное согласование с охотниками направления стрельбы и сотрудничество с местной полицией по установлению зон ограниченного доступа для обеспечения безопасности жителей.

Кроме того, рекомендации подчеркивают важность комплексных мер, включая усиление изучения ареалов обитания медведей и контроль за их популяциями.



札幌市東区の住宅街に現れ、市内を逃げ回ったクマ＝２０２１年６月

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