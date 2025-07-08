В Японии пересмотрят ужесточение наказаний за клевету

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Токио, 8 июля (Jiji Press) — Министр юстиции Японии Судзуки Кэйсукэ объявил 8 июля на пресс-конференции о создании экспертного совета для анализа применения ужесточенных наказаний за клевету, которые были введены три года назад. Первое заседание намечено на сентябрь.

Совет рассмотрит два ключевых вопроса: насколько эффективны ужесточенные наказания в борьбе с клеветническими публикациями в интернете и не ограничивают ли они свободу слова.

Наказания за клевету были ужесточены в июне 2022 года при пересмотре Уголовного кодекса после самоубийства 22-летней профессиональной рестлерши Кимуры Ханы, которая не выдержала жестокой травли в интернете.

В настоящее время за клевету предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штраф до 300 000 йен, что намного строже прежних санкций — менее 30 дней содержания под стражей или штрафа менее 10 000 йен.

Пересмотренный Уголовный кодекс предписывает проведение анализа применения ужесточенных наказаний должностными лицами и внешними экспертами через три года после вступления в силу.







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