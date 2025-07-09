Император Японии выступил с видеообращением на совещании ООН «Вода и стихийные бедствия»

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Токио, 9 июля (Jiji Press) — Император Японии Нарухито Тэнно 8 июля выступил с основным докладом посредством видеообращения на Седьмой специальной тематической сессии по воде и стихийным бедствиям в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Речь продолжительностью около одиннадцати минут прозвучала на английском языке. В самом начале Его Величество выразил соболезнования жертвам природных катастроф, в том числе землетрясения в Мьянме в марте этого года и землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года.

Затем император рассказал о строительстве искусственного водного канала в городе Кориама префектуры Фукусима в эпоху Мэйдзи при участии голландских инженеров, а также поделился впечатлениями от осмотра противоэрозионных сооружений во время официального визита в Индонезию в 2023 году — объектов, построенных при технической поддержке Японии. Его Величество подчеркнул, что вода «стала основой для дружбы и партнерства между людьми и регионами», и выразил искреннюю надежду на то, что люди будут «вдохновлены на новые действия» для решения водных проблем во всем мире.

Выступление было записано 3 июля и показано 8 июля по местному времени. Император, занимающийся изучением водных проблем, принимает участие в подобных мероприятиях или направляет видеообращения еще со времен наследного принца.

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