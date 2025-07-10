Sharp разработала устройство для бесплатной раздачи гигиенических прокладок в школах и компаниях

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Токио, 9 июля (Jiji Press) — Компания Sharp объявила о разработке специального устройства для бесплатной раздачи гигиенических прокладок. Устройство устанавливается в туалетах и автоматически выдает прокладки по одной штуке всем нуждающимся. С 25 июля компания начнет продавать устройства школам, предприятиям и муниципалитетам для поддержки женщин, которые не могут позволить себе покупать гигиенические средства по финансовым причинам.

Новое устройство под названием 《todokuto》 автоматически выдает прокладку, когда пользователь подносит к нему руку. После того как одна прокладка извлечена, до выдачи следующей проходит определенное время, что предотвращает массовое изъятие.

При подключении к сети устройство отправляет администратору уведомления по электронной почте о том, что заканчиваются прокладки, а также информацию о статусе использования.

Разработка была инициирована обращениями муниципалитетов, столкнувшихся с проблемами: женщины стеснялись получать прокладки в окошке, а в туалетах происходило массовое изъятие. По словам представителя компании, поступает много запросов от предприятий, которые рассматривают бесплатную раздачу гигиенических средств как социальную льготу. Цена определяется индивидуально. Компания планирует внедрить устройства примерно в 1000 организаций к 2027 году.







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