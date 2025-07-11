Маршрут восхождения на гору Фудзи открыли со стороны Сидзуоки

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Фудзиномия, префектура Сидзуока, 10 июля (Jiji Press). Гора Фудзи, самая высокая вершина Японии, открылась для альпинистов со стороны префектуры Сидзуока.

Начиная с этого сезона, были введены новые правила для предотвращения заторов на горных тропах, включая вступительный взнос в размере 4000 йен с человека и ограничение движения транспорта с 14:00 до 3:00 следующего дня, как и в префектуре Яманаси, другой центральной префектуре Японии, где расположена гора.

Маршрут Ёсида со стороны Яманаси открылся 1 июля. Гора будет открыта для восхождений до 10 сентября с обеих сторон.

Многие альпинисты рано утром приходили на рещистрацию на пятой станции каждой тропы, чтобы завершить процедуры, а затем отправлялись на вершину.

На пятой станции маршрута Фудзиномия, однго из трёх на стороне Сидзуоки, сотрудники проверяли QR-коды и браслеты альпинистов, выдаваемые после оплаты входного билета.

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