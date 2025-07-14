Первый «Биркин» за 1,5 миллиарда йен — японская компания выиграла торги, рекордная цена за дамскую сумочку

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ТОКИО, 11 июля (Jiji Press) — Оригинальный прототип первой сумки «Биркин» французского люксового бренда «Эрмес» был выставлен на аукцион в Париже 10 июля, где японская компания, занимающаяся скупкой брендовых товаров, выиграла торги примерно за 1,47 миллиарда йен с учетом комиссионных.

По данным аукционного дома «Сотбис», это установило новый рекорд стоимости дамских сумочек. Согласно агентству АФП, предыдущий рекорд составлял 510 тысяч долларов (около 75 миллионов йен) за сумку «Биркин» из крокодиловой кожи, проданную в Гонконге в 2017 году.

Аукцион длился около 10 минут, в нем участвовали девять коллекционеров. Проданная сумка «Биркин» действительно использовалась британской актрисой и певицей Джейн Биркин, в честь которой названа сумка (умерла в 2023 году в возрасте 76 лет), и на ней сохранились следы от наклеек.

Сумка появилась после того, как Биркин во время полета с маленькой дочерью пожаловалась сидевшему рядом тогдашнему руководителю «Эрмес» на отсутствие сумки подходящего размера. В 1985 году сумка была подарена Биркин, и с тех пор сумки этого типа получили название в честь Биркин.

Выигравшая торги компания «Валюенс Джапан» (штаб-квартира в Токио) заявила, что пока не планирует продавать эту сумку «Биркин». Президент компании Саэмото Синсукэ прокомментировал: «Мы хотели бы через выставки и другие мероприятия выполнить просветительскую функцию по передаче культурной и исторической ценности».







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