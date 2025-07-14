Призыв к прекращению огня в Газе — встреча в поддержку Палестины под руководством Японии

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля (Jiji Press) — Конференция по сотрудничеству между восточноазиатскими странами для развития Палестины (CEAPAD) провела министерскую встречу в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Страны-сопредседатели — Япония, Малайзия и Палестина — опубликовали заявление, в котором в связи с израильскими атаками на палестинскую автономную территорию Газа заявили: «Для обеспечения безопасности гражданского населения необходимо прекратить всё насилие».

В заявлении выражается «глубокая обеспокоенность» гуманитарной ситуацией в Газе и содержится призыв к «немедленному и устойчивому прекращению огня», которое позволило бы доставить крупномасштабную гуманитарную помощь. Также был принят план действий по техническому сотрудничеству с использованием сильных сторон каждой из стран-участниц в таких сферах, как «здравоохранение, водоснабжение и санитария» и «обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов».

Конференция была создана по инициативе Японии в 2013 году для достижения «решения о двух государствах», предполагающего сосуществование Палестины и Израиля. Министерская встреча состоялась впервые примерно за семь лет — с июня 2018 года, когда она проходила в Бангкоке. Японию представлял министр иностранных дел Ивая Такэси.

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