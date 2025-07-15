Впервые показан интерьер нового круизного лайнера «Асука III» — судно начнет работу 20 июля — NYK Cruises
НовостиОбщество Жизнь
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Йокогама, 12 июля (Jiji Press) — Компания NYK Cruises (город Йокогама) 11 июля впервые показала прессе интерьер нового круизного лайнера «Асука III» — первого новостроенного пассажирского судна за 34 года. Лайнер начнет работу 20 июля. По сравнению с «Асука II» пассажировместимость нового судна меньше, что позволяет обеспечить более просторные помещения и предоставлять услуги высшего качества.
На борту судна расположены шесть ресторанов, а также спа-центр с открытыми горячими ваннами и сауна в носовой части. Все 381 каюта оснащены балконами с видом на море.
Предусмотрены каюты трех типов, причем для гостей люксов класса «Пентхаус» включены экскурсионные туры в портах захода. Минимальная продолжительность круиза составляет три ночи. Предлагаются как маршруты вокруг Японии, так и международные круизные программы.
На церемонии наречения имени в Йокогаме президент Нисидзима Юдзи заявил: «Теперь у нас будет эксплуатация двух судов — с «Асука II». Совершенствуясь вместе, мы хотим предоставить еще больше превосходных морских путешествий и открыть будущее круизной культуры Японии».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]