Мать троих погибших от пьяного водителя детей впервые выступила с лекцией против вождения в нетрезвом виде

Общество

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Фукуока, 12 июля (Jiji Press) — Мать троих маленьких детей, погибших в 2006 году в аварии по вине пьяного водителя, впервые прочитала лекцию об опасности вождения в состоянии опьянения.

Выступая 11 июля перед учащимися частной старшей школы Хаката в городе Фукуока, Огами Каори (48 лет) из префектуры Фукуока призвала их: «Надеюсь, вы станете взрослыми, которые сами выберут не садиться за руль пьяными».

Трагедия случилась вечером 25 августа 2006 года. Машина пьяного водителя протаранила автомобиль семьи Огами с пятью пассажирами, после чего тот упал в море. Жертвами стали старший сын Хироаки (4 года), средний сын Томоаки (3 года) и дочь Сая (1 год).

Виновник — бывший служащий мэрии Фукуоки — был осужден за опасное вождение, повлекшее смерть и причинение вреда здоровью, на 20 лет тюрьмы. Эта трагедия стала поводом для ужесточения наказаний за пьяное вождение.

Во время примерно получасовой лекции Огами рассказала о ночи аварии. Она объяснила, что сумела вытащить из тонущей машины Томоаки и Саю, но была вынуждена прекратить поиски Хироаки, которого не смогла найти. «Мне пришлось принять ужасное решение», — вспоминала она. Двое других детей также скончались.

Огами назвала пьяное вождение «преступлением, которое совершают по собственному выбору». Отметив, что из-за нетрезвых водителей до сих пор гибнут люди, она воззвала: «Нельзя допустить, чтобы из-за такого погибали невинные».

Ученица выпускного класса Хаякава Рин (17 лет), слушавшая лекцию, взволнованно сказала: «Мне стало очень грустно, сердце сжалось. Хочу рассказать родным и друзьям об опасности пьяного вождения».

После лекции Огами вместе с учениками раздавала листовки против пьяного вождения у станции JR Чихая.

幼い子ども３人を失った飲酒運転事故について、事故後初めて講演する大上かおりさん＝１１日午後、福岡市東区

講演後、飲酒運転事故撲滅のビラを配る大上かおりさん（左）＝１１日午後、福岡市東区

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