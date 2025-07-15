Древний океан кишел кальмарами — японские ученые сделали сенсационное открытие

Новости

Токио, 14 июля (Jiji Press) — Японские исследователи установили, что древний океан буквально кишел кальмарами, численность которых превосходила популяции рыб и аммонитов. К такому выводу ученые пришли благодаря новому методу с применением цифровых технологий.

Исследовательская группа во главе с учеными Хоккайдского университета обнаружила множество окаменелостей кальмаров в горных породах позднемелового периода (около 70-100 миллионов лет назад). Для этого использовалась новая методика под названием «цифровая добыча ископаемых», позволяющая послойно фотографировать внутреннее строение пород наподобие компьютерной томографии.

Доцент Хоккайдского университета Иба Ясухиро с коллегами разработали этот новаторский подход, предусматривающий многократную шлифовку и съемку содержащих окаменелости пород с точностью до нанометра для создания высокодетализированных полноцветных цифровых моделей внутренних структур. С помощью данной методики команда изучила породы из позднемеловых отложений на Хоккайдо.

В итоге удалось обнаружить в общей сложности 1000 окаменевших клювов. Среди них 263 принадлежали кальмарам (средний размер 3,8 мм), причем 39 из 40 видов оказались новыми для науки. Древнейшая находка датируется примерно 100 миллионами лет назад. Поскольку в более ранних геологических слоях подобных останков не найдено, ученые заключили, что кальмары возникли именно в тот период и за примерно 6 миллионов лет стремительно разнообразились.

Сопоставив окаменелости кальмаров с остатками рыб и аммонитов того же времени из аналогичных пород и проанализировав их численность и размеры, исследователи выяснили, что в позднемеловом океане кальмаров водилось больше, чем даже процветавших тогда аммонитов.

Прежде окаменелости кальмаров, обладающих незначительным количеством твердых тканей, практически не находили, поэтому процесс их эволюции и расцвета оставался неизученным. Это объяснялось сложностью извлечения ископаемых останков кальмаров — их твердые клювы хоть и способны сохраняться, но крайне малы и хрупки.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]