Япония «резко меняет курс» — возможные уступки в тарифных переговорах с США — Трамп

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ВАШИНГТОН, 13 июля (Jiji Press) — Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония «очень быстро меняет свою позицию» в переговорах по тарифам между Японией и США. Конкретных подробностей он не привел, однако, возможно, японское правительство пошло на какие-то уступки.

Общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона, Трамп раскритиковал Японию: «Мы не продаем им автомобили, потому что они не принимают наши автомобили, и практически не закупают нашу сельхозпродукцию». Однако после этого он прямо заявил об изменении курса японской стороны.

7 июля Трамп направил письмо премьер-министру Исиба Сигэру, в котором сообщил о введении с 1 августа новых «взаимных тарифов» в размере 25% на все импортные товары из Японии. В ответ Исиба подчеркнул: «Это битва за национальные интересы. Мы не позволим к себе пренебрежительно относиться». Он отметил, что его правительство не будет легко идти на уступки для защиты национальных интересов Японии.







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