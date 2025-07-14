Результаты по японскому языку и математике ухудшились — опубликованы общенациональные средние показатели образовательного теста — Минобразования

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ТОКИО, 14 июля (Jiji Press) — Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий обнародовало средние показатели правильных ответов по итогам общенационального теста на успеваемость и изучения учебной ситуации (общенациональный тест на успеваемость), проведенного в текущем учебном году среди шестиклассников и учащихся 3-х классов средней школы. По японскому языку и арифметике/математике результаты в начальной и средней школе оказались хуже прошлогодних.

Тестирование по естественным наукам проводилось впервые за три года. У шестиклассников показатель составил 57,3%, что превышает предыдущий результат 49,7% (2022 учебный год). Тест по естественным наукам для учащихся 3-х классов средней школы впервые проводился в компьютерном формате (CBT). Вместо процента правильных ответов публиковался средний балл, статистически рассчитанный с учетом сложности заданий — в первый год он составил 505 баллов.

Средние показатели правильных ответов по японскому языку и арифметике/математике: у шестиклассников — японский язык 67,0% (в прошлом году 67,8%), арифметика 58,2% (63,6%); у учащихся 3-х классов средней школы — японский язык 54,6% (58,4%), математика 48,8% (53,0%). Показатель по японскому языку у учащихся 3-х классов средней школы стал наихудшим с 2019 учебного года, когда был введен действующий формат заданий. Особенно низкими оказались результаты письменных заданий, требующих изложения собственных мыслей.

Выяснилось, что как в начальной, так и в средней школе индивидуальные различия в способностях по арифметике/математике больше, чем по японскому языку.

Представитель Минобразования пояснил: «Поскольку сложность заданий меняется каждый год, неправильно судить об изменении уровня знаний, просто сравнивая проценты правильных ответов с прошлыми годами». При этом к 2027 учебному году планируется перевести все предметы на формат CBT, и тогда станет возможным сравнение результатов по годам на основе средних баллов.

В общенациональном тесте на успеваемость, проведенном в апреле, участвовали около 1,9 миллиона учеников из примерно 28 000 государственных, муниципальных и частных школ. Результаты анализа общенациональных данных будут опубликованы в конце текущего месяца, а результаты по префектурам и крупным городам — начиная с августа.







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