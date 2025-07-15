Правительство Японии создало новое управление по вопросам политики в отношении иностранцев

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Токио, 15 июля (Jiji Press) — Японское правительство учредило новое управление при Секретариате Кабинета министров для координации политики в отношении иностранных граждан.

Новое ведомство займется решением проблем, связанных с преступлениями и правонарушениями, совершаемыми отдельными иностранцами в стране. Правительство стремится продемонстрировать свою твердую решимость усилить работу в этом направлении, поскольку данный вопрос стал одной из центральных тем на выборах в Палату советников, верхнюю палату японского парламента, прошедших 13 июля.

«Крайне важно принимать жесткие меры в отношении тех, кто нарушает установленные правила, и одновременно пересматривать систему, которая не в полной мере соответствует нынешней ситуации с иностранными гражданами», — заявил премьер-министр Исиба Сигэру на церемонии открытия в резиденции главы правительства. Он дал указание обеспечить межведомственное взаимодействие.

Управление возглавил помощник главного секретаря Кабинета министров Саката Ватару. В штате нового подразделения — 78 сотрудников, включая специалистов из Агентства иммиграционных служб. Полное название управления — «Отдел содействия упорядоченному сосуществованию с иностранцами», которое призвано стать координационным центром политики в отношении иностранных граждан.







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