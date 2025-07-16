Озеро Инавасиро в Фукусиме зарегистрировано в рамках Рамсарской конвенции — Министерство окружающей среды

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Токио, 15 июля (Jiji Press) -- Министерство окружающей среды Японии объявило во вторник, что озеро Инавасиро в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии получило статус международно важного водно-болотного угодья в рамках Рамсарской конвенции, официально известной как «Конвенция о водно-болотных угодьях международного значения, прежде всего как места обитания водоплавающих птиц». Это 54-е водно-болотное угодье в стране, внесённое в список по данному международному договору, и второе в префектуре после Озэ, зарегистрированного в 2005 году.

Озеро Инавасиро расположено примерно в центре префектуры и охватывает территории городов Айдзувакамацу и Кориями, а также посёлка Инавасиро. Площадь зарегистрированной территории составляет 10 960 гектаров. Озеро высоко ценится за то, что привлекает множество тундровых лебедей для зимовки.

Планируется вручить сертификат о регистрации представителям двух городов и посёлка на Конференции Договаривающихся Сторон Рамсарской конвенции в Зимбабве, которая начнётся 23 июля.







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