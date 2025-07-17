Родители-одиночки испытывают финансовые трудности во время школьных каникул

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Токио, 16 июля (Jiji Press) — Около 60% малообеспеченных неполных семей в Японии испытывают финансовые трудности во время продолжительных школьных каникул, когда дети лишены бесплатного школьного питания, показал недавний опрос некоммерческой организации.

НКО «Гуд Нейборс Джапан» (район Ота, Токио) реализует программу продовольственной помощи для малообеспеченных семей с одним родителем. Опрос проводился в онлайн-формате с 3 по 11 июня среди получателей такой помощи — были проанализированы около 2100 действительных ответов.

Результаты показали, что 61,3% респондентов считают финансовое положение семьи во время длительных каникул «значительно более тяжёлым» по сравнению с учебным периодом. Ещё 36,4% отметили, что бюджет становится «несколько напряжённее», что свидетельствует о серьёзных финансовых проблемах этих семей.

При ответе на вопрос о способах экономии во время каникул (возможно несколько вариантов) чаще всего назывались «ограничиваю себя в еде» (62,9%), «покупаю меньше продуктов» (47,2%) и «отказываюсь от кондиционера и отопления дома» (30,9%). Немало респондентов (27,2%) признались, что «не обращаются к врачу даже при плохом самочувствии».

Доля детей, которые едят «не более двух раз в день» во время каникул, составила 32,2% — в 2,5 раза больше, чем в учебное время. Основной причиной сокращения количества приёмов пищи более 40% респондентов назвали «нехватку денежных средств».

Представительница НКО Асано Аякико отметила, что по сравнению с предыдущими аналогичными исследованиями в этот раз значительно больше респондентов жаловались на влияние роста цен. «Раньше во время летних и других длительных каникул семьи могли обходиться рисом, но теперь из-за его подорожания даже это стало недоступно для многих», — пояснила Асано, призывая расширить государственную поддержку семей с низкими доходами.







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