Сотрудник Astellas приговорён к 3 годам 6 месяцам тюрьмы — суд признал «шпионскую деятельность» — Китай

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Пекин, 16 июля (Jiji Press) — Второй промежуточный народный суд Пекина во время заседания 16 июля приговорил японского сотрудника фармацевтической компании Astellas — мужчину 60 лет — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в шпионской деятельности.

Судебное заседание было закрыто для прессы, однако посол Японии в Китае Канасуги Кэндзи и другие сотрудники японского посольства были допущены в качестве наблюдателей. По окончании заседания Канасуги заявил журналистам: «Вынесение обвинительного приговора вызывает глубокое сожаление. Мы продолжим настойчиво добиваться его скорейшего освобождения и окажем всю возможную поддержку».

Согласно словам Канасуги, заседание началось в 10:23 по японскому времени и продлилось 15 минут. Подсудимый не выступал с заявлениями. Приговор был переведён на японский язык, мужчина выслушал его спокойно. Как сообщило японское посольство, в приговоре не содержалось конкретных разъяснений относительно характера шпионской деятельности. Во второй половине дня Канасуги встретился с осуждённым. Серьёзных проблем со здоровьем не отмечено, по поводу подачи апелляции тот заявил, что «посоветуется с адвокатом».

Представители Astellas Pharma сообщили: «Воздерживаемся от комментариев. Будем сотрудничать с компетентными органами и принимать соответствующие меры» (пресс-служба).

Мужчина был задержан в марте 2023 года накануне возвращения на родину по завершении командировки. Обвинение было предъявлено в августе 2024 года, первое судебное заседание состоялось в ноябре того же года.

Японское правительство неоднократно требовало скорейшего освобождения сотрудника на саммитах и встречах глав внешнеполитических ведомств. Однако китайская сторона отклонила эти требования и довела судебную процедуру до конца.

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